Licitada la obra de la cafetería de la Ciudad Deportiva de Lucena

La nueva cafetería proyectada en la Ciudad Deportiva de Lucena entrará en servicio en 2026. El Ayuntamiento ha activado la licitación de la obra, con un presupuesto de 90.120 euros, IVA incluido. La Diputación de Córdoba financia en su integridad esta actuación a través del Plan de Humanización.

Esta instalación se ubicará en el acceso principal y ostentará conexión con el interior y el exterior. El plazo de ejecución requiere de diez meses. El diseño técnico delinea un espacio de 80 metros cuadrados, con una capacidad para cinco mesas y hasta 20 comensales, además de una terraza con 12 mesas y un aforo de 48 usuarios.

La explotación del servicio adoptará la fórmula de concesión administrativa.