La Junta de Andalucía mejora el drenaje transversal en la A-3133 a su paso por Santaella

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha ejecutado una actuación de mejora del drenaje transversal en la carretera A-3133, que conecta Puente Genil con La Rambla, a la altura del punto kilométrico 19,080, en el término municipal de Santaella. Esta intervención, ha supuesto una inversión de 36.156 euros, según ha informado la delegada territorial, Carmen Granados, quien ha destacado que la vía ya se encuentra abierta al tráfico con normalidad después de estas mejoras.

En dicho punto existía una obra de drenaje con una tajea de arco de medio punto de 1,10x1,20 metros que, debido a su escasa pendiente y sección, dificultaba el correcto desagüe de las aguas pluviales. Esta situación provocaba la acumulación de sedimentos y barros, tanto en el interior de la tajea como en la cuneta adyacente, lo que requería frecuentes trabajos de limpieza.

Actuación en Santaella. / CÓRDOBA

Para resolver estos problemas, se ha ejecutado una nueva obra de paso que consiste en un marco prefabricado de hormigón armado. Esta solución mejora la capacidad hidráulica del drenaje y facilita su mantenimiento y limpieza mecánica.

Mejora de la seguridad

La actuación ha incluido la construcción de embocaduras de entrada y salida en forma de aletas, con sus correspondientes impostas, todas ellas en hormigón armado, así como la adaptación de la cuneta existente a la nueva infraestructura. Para la colocación del marco prefabricado y el hormigonado de relleno se ha llevado a cabo un corte puntual del tráfico durante una jornada.

“Con esta intervención, la Junta de Andalucía continúa mejorando la seguridad y funcionalidad de la red viaria autonómica, atendiendo a las necesidades de los municipios y garantizando una adecuada evacuación de aguas pluviales”, ha concluido la delegada de Fomento.