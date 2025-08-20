Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena

El hallazgo de unos materiales vinculados, inicialmente, a una villa romana podría anticipar la paralización de las obras de construcción de dos grandes plantas fotovoltaicas en el término municipal de Lucena. El Ayuntamiento asevera que recibió información acerca de la localización de los potenciales restos arqueológicos el pasado sábado y, a primera hora de la mañana de este último lunes, trasladó la correspondiente comunicación, para la activación del protocolo ordinario, a la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, competente en materia de Patrimonio Histórico.

Un primer análisis del arqueólogo municipal, Daniel Botella, avanzaba que los restos corresponderían a un poblado romano. Los terrenos elegidos por la empresa Mirabrás Solar se ubican entre los parajes de Los Dávalos y Los Piedros, cerca de la aldea de Jauja, y, precisamente, en un contorno limítrofe con el yacimiento íbero-romano de las Laderas de Morana, adquirido por el Consistorio en el verano del año 2024.

La concejala de Patrimonio Histórico-Artístico, Charo Valverde, concreta que, a través de un vídeo remitido por la alcaldesa pedánea, Mercedes Osuna, contemplaron las imágenes a las 13:45 horas del sábado. El contenido audiovisual procedía, a su vez, de miembros del grupo político del PSOE.

Al objeto de cotejar las impresiones iniciales, este martes han girado una visita a la superficie concernida el arqueólogo municipal, un técnico especializado de la administración autonómica y el sargento del Seprona de la Guardia Civil.

Alegaciones

Actualmente, la promotora del proyecto, que en su momento recibió hasta tres alegaciones de colectivos ecologistas aunque fue definitivamente autorizado por la Junta, ejecuta los movimientos de tierra. La concejala popular adelanta que, por el momento, ignora cualquier resolución oficial sobre la suspensión de la actuación. Aun admitiendo que, de oficio y en primera instancia, el Consistorio podría detener la obra, han optado por agilizar la remisión de los datos recabados a la Junta de Andalucía a fin de que articule el protocolo dispuesto en la Ley de Patrimonio de Andalucía.

Entre otros aspectos, habría que dilucidar si los restos aflorados son “puntuales y pueden haber llegado allí de alguna forma” o “si existen más restos”, aparte de una eventual conexión con Morana. Ante las críticas vertidas desde el grupo municipal del PSOE, Valverde ha manifestado que, en el transcurso de la mañana de este martes, compartió conversación telefónica con Jacob Lorenzo, secretario general y concejal del PSOE, y con Miguel Villa, portavoz de Izquierda Unida, confirmándoles a ambos el inicio del procedimiento oportuno.

Detalle de los restos encontrados en Lucena. / Manuel González

A primera hora de la noche del martes, el PSOE expresó su “máxima preocupación” por la aparición de los previsibles restos arqueológicos e indicaba que tanto la delegación de Urbanismo y Patrimonio como alcaldesa pedánea “tienen constancia del hallazgo desde hace casi una semana”. Además, culpan al Ayuntamiento de “incumplir” la legislación autonómica, abundando en una “falta de diligencia y operatividad” desde el gobierno municipal popular. En la misma línea, los socialistas consideran que, nuevamente, estos hechos demuestran que el equipo de gobierno local “antepone los intereses privados y económicos sobre los públicos”. Finalmente, reclamaban “la paralización inmediata” de las obras.

Frente a estas declaraciones, Charo Valverde ha confesado su “sorpresa” porque, previamente, Jacob Lorenzo le participó su “tranquilidad”, al igual que Miguel Villa. Y, por último, desliza que, quizá, desde el PSOE sí sabían de estos hallazgos desde hace una semana.