Investigan a un joven de 23 años de Palma del Río como presunto autor de un incendio forestal intencionado

La Guardia Civil ha investigado en Palma del Río a un vecino de 23 años de edad, como presunto autor de un incendio forestal intencionado en la ribera del río Genil, del término municipal de Palma del Río, ocurrido el pasado 25 de junio, ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

La investigación se inició como consecuencia de un incendio en la ribera del río Genil, junto al puente peatonal San Francisco Javier, en el que el supuesto autor, presuntamente, prendió varios focos de fuego en la zona de la ribera, siendo visto todo ello por un testigo presencial, el cual informó de inmediato a Policía Local de la localidad.

El fuego arrasó una superficie aproximada de 50 metros cuadrados de vegetación de ribera, afectando también a hábitats de alto valor ecológico. No obstante, gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el incendio fue controlado sin que se produjeran daños personales.

A la llegada de la Policía Local, según detalla el Instituto Armado, los agentes localizaron al presunto autor junto a uno de los focos. Al verse sorprendido por los policías actuantes, el sospechoso presentó un comportamiento agresivo e irrespetuoso, llegando a acometer contra la fuerza policial. Acto seguido, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Palma del Río, se personó en el lugar de los hechos, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, por la de agresión cometida a la Policía Local.

Más tarde, agentes del área de Investigación del Puesto Principal de Palma del Río, iniciaron la práctica de las primeras pesquisas para el esclarecimiento de la autoría del incendio e identificación de posibles testigos, y gracias a la colaboración ciudadana, se pudo constatar la autoría de los hechos e identificar al presunto autor.

Pretendía prender otro foco

De igual modo, los agentes de la Policía Local que intervinieron en la actuación confirmaron la presencia del presunto autor a la misma hora y lugar donde fue visto junto a una zona de vegetación con la presumible intención de prender otro foco, portando en su mano un mechero que ocultó apresuradamente en uno de sus bolsillos ante la presencia de los policías

Por todo ello, se procedió a investigar a esta persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal.

Investigado y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.