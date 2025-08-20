Barriada de La Estación
Un incendio en Peñarroya obliga a evacuar animales y moviliza a bomberos e Infoca
El fuego, con indicios de ser provocado, afectó a varias hectáreas y derivó en críticas de la oposición hacia la alcaldesa
Un incendio registrado en la madrugada del miércoles en la barriada de La Estación obligó a intervenir a Bomberos de Peñarroya y de Hinojosa, efectivos del Infoca, Guardia Civil y Policía Local, quienes consiguieron controlar y sofocar las llamas tras afectar a varias hectáreas de terreno.
Según informó el Ayuntamiento, la Policía Local permaneció durante toda la jornada en la zona para evitar reactivaciones del fuego. No obstante, alrededor del mediodía se produjo un nuevo foco que avanzó hasta las inmediaciones de un recinto con animales, lo que obligó a evacuar preventivamente a los mismos.
El consistorio ha señalado que existen indicios de que el incendio pudo ser provocado.
En el ámbito político, el PSOE ha exigido explicaciones urgentes a la alcaldesa, Mariví Paterna (Sí Peñarroya), y a su socio de gobierno, el Partido Popular, advirtiendo de que el fuego “podría haber afectado al cerco industrial, Bien de Interés Cultural, así como al futuro trazado de la Vía Verde”.
Los socialistas han mostrado su preocupación por la magnitud del siniestro, ya que “podría haber provocado daños irreparables en uno de los principales símbolos del patrimonio histórico e industrial de Peñarroya-Pueblonuevo. Resulta inaceptable —añaden— que la alcaldesa aún no haya ofrecido explicaciones ante un hecho de tanta gravedad”.
