Vandalismo
Cierran durante un día la piscina de La Rambla por la presencia de restos fecales
El Ayuntamiento rechaza el uso inadecuado e irresponsable de las infraestructuras municipales y ha iniciado una investigación para encontrar al responsable
El Ayuntamiento de la Rambla se ha visto obligado a cerrar este miércoles la piscina municipal para desinfectar el agua tras la aparición de restos fecales, según ha informado el Consistorio en sus redes sociales. Este incidente se ha repetido en varios municipios cordobeses más este verano
La instalación volverá a abrir sus puertas con normalidad tras aplicar los tratamientos oportunos. Durante la jornada de este miércoles se llevará a cabo una hipercloración y desinfección del agua para volver a hacerla apta para el uso, según informa el Ayuntamiento en el comunicado.
Rechazo del vandalismo
El Consistorio ha rechazado el vandalismo y el uso "inadecuado e irresponsable" de las infraestructuras municipales por parte de algunos usuarios. "No puede ser que por una gracia o un reto viral en redes sociales se atente contra unas instalaciones públicas que usan muchos rambleños cada día para actividades deportivas y de ocio", ha denunciado la institución municipal.
Por todo ello, según informan fuentes municipales, se ha iniciado una investigación para dar con el responsable de esta "lamentable acción" y asegurarse que "asuma sus responsabilidades".
Este no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en otros municipios de la provincia durante este verano, según ha podido saber este periódico.
