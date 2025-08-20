Carcabuey celebra este fin de semana su tradicional toro de cuerda con motivo de las Fiestas de la Aurora

Carcabuey celebrará este fin de semana su tradicional toro de cuerda con motivo de las Fiestas de la Aurora. El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del esta actividad que celebra este año su cuarto centenario y que consiste en la suelta de reses bravas por las calles de la localidad los días 23 de agosto y 6 de septiembre.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha expresado el respaldo de la institución provincial a este “evento popular taurino y tradicional que este año celebra el cuarto centenario de la primera documentación que constata la presencia del toro de San Marcos en Carcabuey”.

“Esta documentación reconoce los 400 años de celebración de una fiesta cultural, taurina y popular que se celebra en el corazón de la Subbética y que tiene dos sueltas, una con ocasión de la Fiesta de la Aurora, el 23 de agosto, y la otra con ocasión de la Fiesta de la Virgen del Castillo, el 6 de septiembre”, ha señalado Lorite.

El delegado provincial ha aprovechado para subrayar que “para la Diputación es una obligación legal la promoción de la actividad taurina en la provincia de Córdoba, por eso apoyamos el toro de cuerda de Carcabuey, porque la tauromaquia es patrimonio cultural de los españoles y las administraciones públicas tenemos la obligación de promocionar estas actividades”.

Toro de cuerda de Carcabuey en una imagen de archivo. / R. C. C.

Por último, ha recordado que “la Diputación ha colaborado con esta actividad mediante la firma de varios convenios y también apoyando el 400 aniversario del toro de cuerda a través del Patronato Provincial de Turismo”. En esta línea, ha reiterado que “vamos a seguir impulsando este tipo de actividades que tienen que ver con la ganadería, el sector primario, el mundo rural y el mantenimiento de las tradiciones”.

Seguridad en la celebración

El alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Sáchez, ha señalado como aspectos fundamentales de la fiesta la seguridad del recorrido, “que es lo más importante para nosotros, por eso contamos con un vallado renovado que además refuerza la seguridad de la fuente del Pilar”, la participación ciudadana y el impacto económico y turístico de la fiesta.

En este sentido, el regidor ha destacado que “viene gente de muchas partes, de la comarca y de toda la provincia teniendo un impacto en los negocios de Carcabuey, que se aprovechan de lo que genera el evento”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Toro de Cuerda de Carcabuey, Curro Luque, ha explicado que “durante el día de hoy hay previstas varias actividades infantiles y las sueltas del toro serán los días 23 de agosto y 6 de septiembre en horario de mañana y tarde”.

En cada festejo se sueltan cuatro reses, dos por la mañana y dos por la tarde, en un recorrido circular de un kilómetro por el centro de la localidad. Está vallado, cuenta con puertas de acceso y en él se ubican los mozos de cuerda, que se encargan de guiar al toro o frenarlo si hay un incidente.