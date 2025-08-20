El Ayuntamiento de Baena inicia las obras de remodelación de la escalera del Teatro Liceo

El Ayuntamiento de Baena, a través de la Delegación de Servicios, y aprovechando el periodo estival sin programación en el Teatro Liceo, ha iniciado de las obras de rehabilitación del lucernario y el toldo de la escalera de acceso al emblemático edificio. La intervención, impulsada a petición de la Delegación de Cultura, es un "claro reflejo del compromiso de este equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras culturales de nuestra ciudad", según indicó el Consistorio.

En palabras de la Concejal de Cultura, Ana Roldán, “la escalera de acceso al teatro se encontraba en un estado deficiente, una situación que no podíamos permitir en un espacio tan significativo para la vida cultural de Baena. Su rehabilitación no es solo una obra de mantenimiento; es un compromiso firme de este equipo de gobierno por dignificar nuestras instalaciones culturales y ofrecer a todos los ciudadanos un acceso seguro y de calidad que esté a la altura de la riqueza artística que alberga el Teatro Liceo”.

Los trabajos, con un presupuesto total de 9.416,95 euros, se han planificado cuidadosamente para resolver las deficiencias existentes y garantizar la durabilidad de las actuaciones. Las intervenciones principales son la instalación de una plataforma de andamio homologada y certificada, que cubrirá los 55 m² de superficie de la escalera; sustitución de los vidrios deteriorados del lucernario, un paso crucial para restaurar la funcionalidad y la estética del espacio; instalación de siete tramos de toldo ignífugo, que no solo mejora la estética del acceso, sino que también facilitará las futuras labores de mantenimiento y limpieza.

El gobierno municipal subrayó que esta actuación no es un hecho aislado. En línea con una política de gestión integral, la Unidad de Servicios ha estado trabajando intensamente durante todo el verano en labores de mantenimiento esenciales, como la limpieza de tejados, canalones y bajantes, preparándose así para las inclemencias del invierno. Estas obras, aunque menos visibles, son fundamentales para la conservación del patrimonio municipal y demuestran la visión a largo plazo de este gobierno para asegurar que Baena cuente con unas instalaciones en óptimas condiciones para el disfrute de todos.