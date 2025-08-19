Rafa Sánchez, de La Unión, y el paseo de la Mujer llenan de nostalgia y colorido la Feria de Puente Genil

La magia de los años dorados del pop español brilló en la caseta municipal con la actuación de Rafa Sánchez, voz inconfundible de La Unión. Bajo el título Sildavia, el espectáculo reunió a cientos de seguidores que disfrutaron de una velada marcada por la nostalgia, la emoción y la fuerza de los grandes clásicos de la mítica banda.

El público, entregado desde los primeros compases, coreó con entusiasmo canciones que forman parte de la memoria colectiva como Lobo-Hombre en París, Sildavia, Vivir al Este del Edén y Amor Fugaz. Cada tema fue recibido con ovaciones y palmas, en una complicidad constante entre artista y asistentes. La intensidad del concierto llevó a Sánchez a ofrecer varios bises, evidenciando la conexión con un auditorio que no quería despedirse de su música.

La programación de la noche se enriqueció con un emotivo homenaje a Raphael, llevado a cabo por un cuarteto que repasó los grandes éxitos del artista jiennense, con la voz del sevillano Alberto Ruiz

Gran éxito de público

De acuerdo con los datos de la organización, cerca de 2.000 personas llenaron las instalaciones de la municipal, una noche que unió generaciones alrededor de la música y dejó un recuerdo imborrable entre los asistentes.

Por la tarde, tal y como manda la tradición, 300 pontanesas dieron alegría y animación a una nueva edición del Día de la Mujer en la Feria Real, un gran acontecimiento social instaurado hace más de dos décadas y convertido en eje de la jornada del 18 de agosto, penúltimo de Feria. El paseo ha sido organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil, contando con la colaboración de la Federación Local de Asociaciones de Mujeres “Orillas del Genil”.

Se concentraron en el Parque del Tropezón para comenzar un ameno recorrido lleno de colorido y vistosidad que ha dado mucho ambiente a la Matallana, girando posteriormente por la calle Poeta García Lorca y la calle Montalbán hasta la entrada del recinto ferial, en la Avenida Presidente Adolfo Suárez. Ya en la Caseta Municipal se ofrecieron refrescos y canapés a las asistentes.

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, Asunción César, que también participó en el paseo, destacó la importancia de esta actividad, que da mucha alegría y vistosidad a la Feria Real, animando al mismo tiempo a todas las mujeres que así lo deseen a sumarse a la misma.