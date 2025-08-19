Presentados los cultos y actos festivos con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Baena

El Ayuntamiento de Baena, en colaboración con la Cofradía de Nuestra Madre y Patrona Virgen de Guadalupe, ha presentado el programa oficial de cultos y actividades que se desarrollarán con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe 2025. Los actos se celebrarán del 31 de agosto al 8 de septiembre, en una cita que combina tradición, fe y convivencia vecinal.

El delegado de Festejos destacó la ilusión con la que se ha preparado la programación, que incluye propuestas dirigidas a todos los públicos.

Así, el 4 de septiembre habrá una fiesta infantil en el Paseo de Guadalupe, con espectáculos de magia, títeres y atracciones pensadas para los más pequeños. El día 5 tendrá lugar la verbena popular en honor a la Virgen, con actuaciones de grupos de baile locales, concursos participativos y ambientación musical a cargo de Musicalia. Y un día después, se celebrará la tercera ofrenda floral ecuestre, organizada por la Peña Caballista ‘La Pirueta’, a partir de las 11:00 horas en la puerta de Guadalupe.

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía, José Miguel García, desgranó el calendario de cultos religiosos, que arrancará el 24 de agosto con el tradicional pregón de exaltación a la patrona, a cargo de Inmaculada Espinoza Martínez, y la presentación de la séptima edición de la revista Madre y Patrona.

La novena se celebrará entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre, todos los días a las 20:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. La predicación estará a cargo de los tres párrocos locales, quienes desarrollarán cada uno un triduo. Entre los momentos más destacados se incluyen:

31 de agosto: Procesión con el Santísimo Sacramento.

1 de septiembre: Imposición de medallas a los nuevos hermanos.

2 de septiembre: Visita a enfermos y residencias de mayores, acompañados por la Escolanía y el Grupo Joven de la Cofradía.

3 de septiembre: Ofrenda floral a la Virgen.

7 de septiembre: Solemne Rosario por las calles, con recorrido hasta el barrio del Llanetillo, acompañado por la Agrupación Musical Virgen de los Dolores y la Escolanía.

8 de septiembre: Día grande de la Virgen, con las tradicionales serenatas en la medianoche, el canto de la Aurora por la mañana, y la presentación de hermandades y cofradías a las 19:15 horas, culminando con la Solemne Función Religiosa a las 20:30 horas.

El Hermano Mayor subrayó que estas fiestas “son un referente de nuestra identidad y una oportunidad para vivir la fe, la tradición y la cultura de nuestra tierra en torno a la Virgen de Guadalupe”. Asimismo, animó a los vecinos y visitantes a participar activamente en los actos programados.

El programa completo de cultos y actividades estará disponible en el Ayuntamiento y en los canales oficiales de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe.