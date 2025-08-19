Un nuevo incendio en la plaza de la Fuensanta de Lucena calcina dos contenedores y un vehículo

Regresan las madrugadas de sobresaltos y alamas vecinales en Lucena a consecuencia de los incendios de contenedores en la vía pública. Después de la oleada de fuegos provocados, acaecida a final de julio, en los últimos días han ardido hasta cuatro recipientes de depósito de residuos, concentrándose los sucesos en la zona este de la localidad.

El incendio de mayor magnitud ha ocurrido esta madrugada pasada en la Plaza de la Fuensanta, justo en el mismo lugar violentado hace unas semanas. De hecho, los contenedores quemados, de cartón y de vidrio, sustituyeron a otras unidades calcinadas a finales de julio.

Testigos presenciales han confirmado que, entre ruidos de explosiones, aproximadamente a las 03:45 horas de este martes, comenzaron a arder, en otro acto presumiblemente vandálico, sendos contenedores. El fuego, rápidamente, se extendió a otro vehículo que, esta mañana, permanecía en el lugar de los hechos, gravemente dañado, por las llamas, en la zona delantera y central. El propietario del coche había estacionado el vehículo escasamente una hora antes del siniestro. Agentes de la sección Científica de la Policía Nacional tomaban huellas y realizaban fotografías, a primera hora de esta mañana, a la vez que recaban testimonios e indicios entre los vecinos.

Fuentes municipales han confirmado que actuaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y bomberos. Los propios bomberos retiraron un segundo vehículo, ubicado detrás del coche calcinado, en una intervención de prevención por la cercanía de las llamas. Este segundo vehículo no ha sufrido perjuicio alguno.

Antecedentes

La Policía Local ha remitido un informe, con las diligencias oportunas, a la Policía Nacional, competente en esta materia, y que asumirá la investigación. Las mismas fuentes apuntan claramente a hechos deliberados, sin descartar ninguna hipótesis.

Y, el pasado fin de semana, en la madrugada del viernes al sábado, en un entorno cercano, exactamente en la rotonda del Llano de las Tinajerías, ardieron otros dos contenedores, en otra acción, a priori, provocada. Una vez desencadenado el fuego, las llamas generaron un elevado riesgo en una furgoneta aparcada al lado del mobiliario, sin que finalmente resultara comprometida.

A final de julio, la Policía Local identificó a cuatro personas, tres hombres y una mujer, por los, al menos, cuatro incendios intencionados en zonas donde confluían varios contenedores. Por el momento, se desconoce la situación procesal de estos cuatro individuos.