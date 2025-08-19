Extinguido el incendio de Villanueva del Rey, el más dañino del verano con 400 hectáreas afectadas

El incendio declarado el pasado sábado en la Sierra de los Buitrones, en el término municipal de Villanueva del Rey, ha quedado extinguido este martes, según han confirmado fuentes del Plan Infoca. El siniestro, que ha arrasado, según las primeras previsiones a falta del dato oficial, cerca de 400 hectáreas de encinar y matorral, se convierte en el incendio forestal más importante por superficie quemada en lo que va de campaña en la provincia de Córdoba.

El fuego fue estabilizado en la madrugada del domingo y controlado por la noche, aunque los trabajos de extinción se han prolongado hasta este lunes para asegurar su completa liquidación. En las tareas participaron 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales, cinco camiones autobomba y brigadas de refuerzo desplazadas desde otras provincias andaluzas.

Las tareas de extinción del incendio en Villanueva del Rey, en imágenes / A.J.González

Sin daños materiales

Aunque las llamas llegaron a aproximarse a un kilómetro del casco urbano, en ningún momento estuvo en riesgo el núcleo poblacional de Villanueva del Rey. La tensión, sin embargo, se dejó sentir en el municipio durante las primeras horas, cuando el humo era visible desde el pueblo y los medios aéreos sobrevolaban la zona de manera constante. Algunas granjas y explotaciones agroganaderas se vieron amenazadas, pero finalmente no sufrieron daños directos.

A. J. González

La carretera N-432 resultó afectada por el humo y permaneció cortada varias horas, aunque posteriormente fue reabierta. La propia vía sirvió de cortafuegos natural, reforzada por las líneas abiertas con bulldozers durante la noche del sábado, que resultaron decisivas para frenar la expansión.

El grueso de la superficie calcinada se localiza en la margen izquierda de la N-432, en dirección a Belmez. Las autoridades han iniciado la evaluación de los daños ambientales y han abierto una investigación para determinar el origen del incendio.