El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, martes 19 de agosto

Vista del casco urbano de Lucena.

Vista del casco urbano de Lucena.

Consulta la previsión del tiempo en Lucena para hoy, martes 19 de agosto, de acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Predicción en Lucena.

Predicción en Lucena.

Aquí puedes consultar el tiempo previsto para hoy en todos los municipios de Córdoba, Andalucía y España.

La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba

Dos plantas del Edificio Palenque de Priego albergarán las sedes de la Cátedra Intergeneracional y la Escuela de Adultos

El consejo regulador de Montilla-Moriles alerta de plagas como el melazo o el mosquito verde

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros estudia presentar alegaciones a la construcción de una planta de biogás

La Diputación de Córdoba impulsa iniciativas de digitalización en los municipios de menos de 20.000 habitantes

Un nuevo incendio en la plaza de la Fuensanta de Lucena calcina dos contenedores y un vehículo

La amenaza de reactivación obliga a mantener las labores de mantenimiento del fuego de Villanueva del Rey

Rafa Sánchez, de La Unión, y el paseo de la Mujer llenan de nostalgia y colorido la Feria de Puente Genil

