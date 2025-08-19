Detenido 'in fraganti' en Montilla mientras intentaba robar en una vivienda

La Guardia Civil ha detenido en Montilla a una persona que intentaba robar en el interior de una vivienda tras acceder a ella escalando por la fachada, según ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa. Los vecinos alertaron a los agentes, que lo encontraron intentando huir en la terraza del inmueble por lo que no logró completar el robo. Está acusado de un delito de robo en grado de tentativa.

Según detalla la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto. Los agentes a través de una llamada ciudadana tuvieron conocimiento de que una persona había escalado una fachada de una vivienda de dos plantas, ubicada en una calle de Montilla.

Ante este aviso, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó hasta el lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del robo, la identificación y en su caso detención del presunto autor. Para acceder al inmueble, en cuyo interior al parecer se encontraba el presunto autor, los guardias civiles también tuvieron que escalar la fachada ya que los propietarios se encontraban ausentes.

Detenido antes de completar el robo

Cuando lograron entrar, los guardias civiles localizaron al presunto autor en la terraza contigua a la vivienda, donde se había ocultado para huir de los agentes. Fue en ese momento cuando procedieron a su detención, como presunto autor de un delito de tentativa de robo con escalo.

Según detalla el comunicado, el detenido, "fruto de la rápida actuación de la Guardia Civil", no logró sustraer ningún efecto del interior de la vivienda.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.