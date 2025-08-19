El Ayuntamiento de Palma del Río destinará fondos en los presupuestos para la prevención de incendios

Tras los incendios sufridos en la ribera del Genil y en otros puntos de la ciudad como en La Palmosa, el primer teniente de alcalde, Juan Manuel Trujillo, ha anunciado medidas de control y prevención para evitar el riesgo de incendios. En concreto, habló de la creación de una partida presupuestaria dentro de los Presupuestos Municipales 2026 destinada exclusivamente a financiar labores de desbroce y otras medidas preventivas para evitar así incendios como el del pasado miércoles. "Dentro del poquito esfuerzo que podemos hacer los Ayuntamientos y los pocos recursos que tenemos, vamos a dedicar una partida para hacer esta medida de control y esta medida de prevención", afirmó.

De momento no anuncia la cantidad porque está en plena elaboración de los presupuestos, pero el teniente de alcalde sí subraya que la mejor forma de combatir los incendios es a través de la prevención. Otra medida que están considerando es la del pastoreo de cabras y ovejas. Expresa Trujillo que este método tradicional realiza un “desbroce natural” en zonas de mucha acumulación de hierba que puede convertirse en un “combustible peligroso” para las llamas.

Trujillo recordó que el desbroce preventivo realizado en la zona de la Azuda y la Alameda del Suizo en la ciudad permitió que el fuego originado fuera bajo y no afectara a la arboleda de eucaliptos, una de las principales preocupaciones de los dirigentes y de la ciudadanía. Por este motivo, el edil realizó un llamamiento a la colaboración ciudadana para cuidar el patrimonio natural, insistiendo en la importancia de evitar conductas de riesgo como arrojar colillas o cristales en el campo y tener limpios solares y zonas asilvestradas por la vegetación.