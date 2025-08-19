El Ayuntamiento de Fuente Carreteros estudia presentar alegaciones a la construcción de una planta de biogás

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros está estudiando interponer alegaciones al proyecto de construcción de una planta de biogás a tres kilómetros del municipio. Por el momento, está esperando un informe del SAU (Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Córdoba) y en función de este contemplará encargar algún tipo de estudio que determine las posibles afecciones a la localidad colona de unas instalaciones de esa tipología.

La reacción del Consistorio carretereño se produjo tras conocer que la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Sevilla, adoptaba el pasado 4 de agosto el acuerdo de someter al trámite de información pública el proyecto referente a la instalación de una planta de biogás en Écija, tal y como lo recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en su edición del 8 de agosto.

El proyecto supone la instalación de una planta de biogás en el término del municipio sevillano, en concreto en la parcela 38 del polígono 6, que tiene una superficie de 129.402 metros cuadrados, está clasificada como rústica y su uso principal es el agrario.

Imagen de una planta de biogás en Cataluña. / FERRAN NADEU

La parcela se localiza a unos once kilómetros del casco urbano de Écija, en la zona conocida como La Dehesilla, en las inmediaciones de la carretera con Palma del Río, justo en el límite entre las provincias de Sevilla y Córdoba, siendo la localidad más próxima Fuente Carreteros.

Alarma vecinal

La construcción de esta planta de biogás la promueve la empresa sevillana AGR Biogás S.A., que ya cuenta con una planta en producción desde 2016 en la localidad malagueña de Campillos y otras dos en distintas fases en Calahorra (Granada) y Salteras (Sevilla), además de una quincena de proyectos más en Andalucía.

En Fuente Carreteros ya han saltado todas las alarmas en el seno del equipo de gobierno de IU porque creen que casi con toda seguridad va a ser un problema de olores ya que “la dirección predominante de los vientos es hacia el pueblo” y la materia prima que se usa para producir el gas es estiércol de granjas de ganadería vacuna y equina, purines de granjas porcinas, gallinaza, lactosuero (residuo generado en la elaboración del queso), residuos de mataderos, productos de origen animal no aptos para su comercialización, sangre..., alpechín de las almazaras, residuos vegetales o aguas con oleína.

Datos del proyecto

El proyecto básico de la empresa señala que el producto principal de la actividad será el biogás que se destinará a distintos usos. No obstante, también se generarán otros productos y coproductos como biometano, digestato, compost, biomasa pelletizada, aguas regeneradas, energía térmica y energía eléctrica.

Sobre las emisiones a la atmósfera, este documento califica como “emisión difusa” la de los olores, tomando como referencia los datos de la estación agroclimática más cercana, la de Palma del Río. La rosa de los vientos indica que los vientos de la zona son “de velocidades muy bajas, llegando rara vez a 5km/hora, y de componente suroeste, lo cual no debe suponer en principio un problema”.

El Ayuntamiento de Fuente Carreteros tiene hasta el 22 de septiembre para presentar alegaciones a través del Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, en cualquier registro de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, o en cualquier otro registro administrativo.