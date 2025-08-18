Racimos de uva de récord en el Llano del Espinar

El Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar ha celebrado su trigésima edición en esta pedanía de Castro del Río, enclavada en el corazón mismo de la Sierra de Montilla, que cada mes de agosto se convierte en escenario de un acontecimiento que simboliza el arranque de la vendimia en el marco Montilla-Moriles.

El certamen reunió a decenas de vecinos y visitantes en torno a una cita que, desde el año 1995, no solo premia los mejores racimos de cada vendimia, sino que también anticipa cómo se desarrollará la campaña de recolección.

Para ello, el jurado —formado por Juan Rafael Portero Criado, Juan Portero Laguna y Ángela Portero Bellido, asistidos en esta ocasión por el alcalde de Castro del Río, Julio Criado, y el presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora, Antonio López Pérez-Barquero— recurrió al refractómetro para poder determinar la cantidad de azúcar en el jugo de la uva, además de valorar otros parámetros como el peso y el estado sanitario de los ejemplares que concurrían a concurso.

Julio Criado entrega el premio a José Rosa Bobi. / José Antonio Aguilar

Ángela Portero, ingeniera agrónoma y responsable del Aula de Viticultura del Consejo Regulador, recordó que el Concurso Provincial de Racimos de Uva del Llano del Espinar esboza, desde hace tres décadas, una «previsión bastante certera» de cómo será la vendimia en Montilla-Moriles, este año muy condicionada por los devastadores efectos del mildiu.

En total, se presentaron alrededor de sesenta racimos, tanto de Pedro Ximénez como de otras variedades. El primer premio recayó en José Rosa Bobi, quien se impuso con un espectacular racimo de Pedro Ximénez de 2.729 gramos. Visiblemente satisfecho, José Rosa reconoció a CÓRDOBA que lleva muchos años participando en este concurso. «Para mí es un gran orgullo haberlo vuelto a ganar, después de algunos años». El secreto para volver a hacerse con el premio es, como confesó, la constancia y la paciencia. «Desde que empezamos a despampanar las cepas, vamos mirando los racimos que son más grandes y, a partir de ese momento, los vamos cuidando para ver cómo evolucionan».

Ángela Portero, Juan Portero y Antonio López. / José Antonio Aguilar

El segundo premio recayó en María del Carmen Hidalgo, con un racimo de 2.575 gramos, seguida por Juan Antonio Herencia, con otro ejemplar de 2.386 gramos. En la categoría libre, destinada a otras variedades distintas a la Pedro Ximénez, se alzó vencedor Francisco Adamuz, que presentó un racimo de 3.778 gramos. También se otorgaron reconocimientos al racimo con mayor graduación, de 17 grados Baumé, gracias a Jesús Portero, así como al racimo con mejor presencia, galardón que recayó en Mari Sierra Arroyo.

Más allá de los nombres propios, el certamen volvió a demostrar la estrecha relación entre el viñedo y la vida social del Llano del Espinar. Una celebración que no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Castro del Río y la colaboración de entidades como la Cooperativa La Aurora. Su presidente defendió la importancia de «cualquier actividad que se haga alrededor de la viña» e hizo hincapié en la peculiaridad de la uva Pedro Ximénez. «El tamaño que puede alcanzar un racimo es más que considerable y, de hecho, por encima de nuestra variedad autóctona, los racimos más grandes solo se encuentran en los vidueños», apuntó.

