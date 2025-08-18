Sucesos
Muere un hombre a causa del calor extremo en La Rambla
El Ayuntamiento lamenta este trágico incidente y pide precaución a los vecinos ante las altas temperaturas de estos días
Un vecino de La Rambla ha fallecido a consecuencia del calor extremo cuando se encontraba dando un paseo por el término municipal, según informa en sus redes sociales el Ayuntamiento del municipio, que ha lamentado la muerte de este hombre, a la vez que ha pedido precaución al resto de rambleños ante las altas temperaturas.
El Ayuntamiento de La Rambla ha lamentado profundamente el fallecimiento de Manuel Ariza Serrano, vecino de La Rambla, y ha trasladado a su familia, amigos y a compañeros de la Agrupación Socialista de La Rambla el pésame y las condolencias de todos los rambleños.
Según recoge la página web del consistorio rambleño, Manuel Ariza fue concejal del PSOE desde el 1979 al 1983 dentro de la primera corporación democrática.
Al mismo tiempo, el consistorio ha mandado un mensaje de precaución a todos los vecinos ante las altas temperaturas que se están registrando desde hace días. "Todos debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir posibles golpes de calor y accidentes relacionados con estas temperaturas", ha recordado el gobierno municipal en sus redes.
Temperaturas extremas en La Rambla
Se da la circunstancia de que La Rambla, junto a Montoro, registró ayer la temperatura más alta de la provincia y la segunda a nivel nacional. El municipio llegó a los 45,2 grados a las 17.00 horas según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
