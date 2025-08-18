Más de 72 horas de lucha contra las llamas
El Infoca sigue sin extinguir el fuego de Villanueva del Rey, que arde bajo tierra y amenaza con reactivarse
El incendio, que se mantiene controlado, ha calcinado cerca de 400 hectáreas y se convierte en el mayor incendio forestal de la campaña en Córdoba
El incendio declarado el pasado sábado en la Sierra de los Buitrones, en el término municipal de Villanueva del Rey, continúa controlado pero sin extinguirse. El Plan Infoca mantiene durante todo el día de hoy en la zona un dispositivo con dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba para vigilar la evolución del terreno y evitar posibles reactivaciones. Fuentes del citado dispositivo han señalado la dificultad de esta intervención debido a la presencia de numerosas encinas viejas, con grandes raíces que pueden albergar fuego bajo tierra. Este riesgo obliga a una vigilancia constante y a mantener medios desplegados, ya que un foco subterráneo podría reactivar las llamas en cualquier momento.
El fuego, que ha arrasado cerca de 400 hectáreas de encinar y matorral, según las primeras previsiones, se convierte en el incendio forestal más importante por superficie quemada en lo que va de campaña en la provincia de Córdoba. Fue estabilizado en la madrugada del domingo y controlado esa misma noche, aunque desde entonces se trabaja en la zona para garantizar su completa liquidación.
Sin daños materiales
El operativo movilizó en las primeras horas 14 medios aéreos, siete grupos de bomberos forestales, cinco camiones autobomba y brigadas de refuerzo de otras provincias andaluzas.
La rápida actuación permitió frenar el avance de las llamas, que llegaron a situarse a apenas un kilómetro del casco urbano de Villanueva del Rey. Pese a la cercanía, en ningún momento se consideró en riesgo el núcleo de población, aunque la tensión fue evidente entre los vecinos durante las primeras horas del siniestro.
La carretera N-432 se vio afectada por humo y cortes puntuales, aunque ya está reabierta al tráfico. El grueso de la superficie calcinada se concentra en la margen izquierda de esta vía en dirección a Belmez.
