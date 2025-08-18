Histórica tradición del helado artesanal en Lucena

El núcleo troncal del centro histórico de Lucena guarece, desde hace décadas, el sabor exclusivo del auténtico helado artesanal, patentado en un origen enclavado al este de España. Dos establecimientos históricos hermanan a Alicante con Lucena, trabando remedios clásicos y exquisitos ante unas olas de calor con vocación de persistencia.

Dos suculentos negocios labrados por el compromiso y la sacrificada constancia familiar y cuya expresión comercial se extiende más allá de la propia localidad. La acreditada calidad y un ilustre sello, por la común procedencia levantina, distinguen a dos heladerías convertidas en célebres refugios frente a unas temperaturas que alargan, en estas fechas, el listón de los 40 grados hasta el ocaso de la tarde.

El trasiego de clientes persiste imparable, en el interior de ambos locales, incluso en los rangos horarios de mayor severidad del calor, entre el mediodía y el intervalo de la siesta. La inclemencia del termómetro sí reduce drásticamente el flujo de actividad de las terrazas, limitadas a un breve espacio temporal. Unas temporadas contorneadas desde primavera a otoño, desprovistas de descanso y con jornadas interminables de atención al público, singularizan a un sector que batalla contra las ventas al por mayor transferidas a supermercados y grandes superficies.

Una «evolución magnífica»

La icónica esquina entre las calles Juan Valera y Las Torres se recubre con Helados Alacant. Un legado genealógico, con raíces en Granada, y fusionado en la ciudad de Alicante. Una gama inconfundible de variantes, en diferentes mostradores, para tarrinas y cucuruchos, caracterizan a este negocio, fundado en 1981 por el matrimonio Sánchez Bertelli. Las tartas personalizadas, los batidos, las copas de helado y las típicas granizadas amplían una oferta en constante renovación. Una reputada marca extendida, en torno a la década de los noventa, a una segunda sede, ubicada en la Plaza Nueva y regentada por José Manuel, uno de los tres hermanos de la segunda generación. Eduardo, que también gestiona los repartos a restaurantes y quioscos en el conjunto de la provincia de Córdoba, y María Araceli asumen la gerencia de la tienda de la calle Las Torres.

En los primeros momentos de la apertura matinal, María Araceli Sánchez Bertelli rememora que un tío de su madre participó como fundador en la creación de Helados Alacant. Transcurrido el tiempo, desde esta compañía ofrecieron a la familia Sánchez Bertelli ocupar la sede de Lucena, después de la renuncia de los adjudicatarios anteriores. En estos 45 años, «la evolución ha sido magnífica», relata María Araceli, «con sus altos y bajos, hemos tenido épocas muy buenas» y enfatiza un eterno «agradecimiento» al pueblo de Lucena porque «nos recibió muy bien», sin marginar el homenaje a sus padres porque «han sido grandes luchadores y trabajadores».

Centrándose en los productos servidos, transmite que «están hechos con mucho amor» y sostiene que su afianzamiento en la localidad obedece a «la calidad y a la hoja de trabajo». Al mismo tiempo, insiste en el primordial objetivo por innovar y, para lograr este fin, acuden anualmente a la principal feria del helado, localizada en Italia, país predilecto en este ámbito. Cuando emerge el otoño, el repertorio aumenta con pastelería y gofres exprés.

En este período estival, el cheesecake con galleta belga y el chocolate Dubái, agotado tras «una edición para probar que ha sido un éxito», han revolucionado el catálogo de sabores. Junto a estos nuevos reclamos, el turrón, la trufa, la nata con nueces y piñones, el oreo, el kínder y el chocolate blanco componen esos aromas imprescindibles, incrustados en el frontispicio de Helados Alacant en Lucena.

La figura de Antonio Soler y una génesis emanada en 1962 alumbraron la implantación en Lucena de Heladería Jijonenca, ubicada en la calle Barahona de Soto, a tan sólo unos metros del templo parroquial de San Mateo y de la Plaza Nueva. Una fabricación y distribución exclusiva de helados radicadas en el municipio alicantino de Jijona.

Raíces alicantinas

La trayectoria arranca en unas instalaciones circundantes al Paseo del Coso y que continuaron operativas hasta 1997. Cuñado de Primitivo Picó, afamado promotor del sector de los turrones, Soler impulsó la elaboración y venta de helados y, posteriormente, rubricó su adhesión a la sociedad de Jijonenca.

Avanzados unos 30 años, el matrimonio formado por Marcos Payá, nativo de latitudes alicantinas, y la lucentina Araceli Burgos, trabajadora en el sector de los helados y turrones, abanderaron el relevo generacional y aceptaron el traspaso en 1996.

La cercanía y la fidelidad con la clientela, los sabores imperecederos y las deliciosas e inimitables tartas de whisky o trufa relucen en una carta con deliberada voluntad de continuidad.

En esta etapa contemporánea, según explica Marcos Payá, tratan de «explotar más» la estancia de la terraza, dispuesta en la Plaza de San Miguel, y se congratulan por conservar una «clientela fija, de muchos años» tanto de Lucena como de municipios cercanos, por ejemplo, Aguilar de la Frontera, Puente Genil o Rute.

Al citar algunas «señas de identidad», alude a «los helados a graneles» y los conceptos usuales enlazados con el turrón, el mantecado o el chocolate. En su análisis, expone una profunda satisfacción al narrar que, hasta sus dependencias, «vinieron los abuelos y ahora vienen los nietos».

Las barras de helado y las tarrinas para consumir en casa sobresalen, en las formas de venta, ante episodios de calor sofocante. Pese a que el estilo consuetudinario se impone, también afloran algunas propuestas vanguardistas como el sabor a pistacho o la granizada de mango. Payá ratifica que «somos tradicionales» y el 80% de la clientela «va a lo de siempre». Desde hace unos 15 años, el negocio se diversifica, durante noviembre y diciembre, con la venta de dulces y turrones realizados en Jijona.

