La Diputación de Córdoba colabora en la organización del 47 campeonato andaluz Doma Vaquera en Castro del Río

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Castro del Río han suscrito un convenio de colaboración para la celebración de la 47ª edición del Campeonato de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera, que tendrá lugar entre el 4 y el 6 de septiembre en el municipio.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se ha referido a este convenio como “una muestra más del compromiso de esta institución con todas aquellas propuestas que vengan a contribuir al desarrollo económico y social de nuestros pueblos” “Este campeonato es un claro ejemplo de ello, puesto que durante tres días Castro del Río se va a convertir en la capital andaluza de la doma vaquera y, por extensión, del mundo ecuestre”, ha explicado.

Papel del caballo en la provincia

Fuentes ha señalado que “este campeonato es un magnífico ejemplo del papel destacado que el mundo del caballo representa para toda nuestra provincia; una tradición que se mantiene viva gracias al trabajo y al compromiso de colectivos como la castreña Peña Virgen de la Salud”.

“La Diputación contribuye a la puesta en marcha de este evento con una aportación de 50.000 euros, a través del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, aunque es importante destacar la colaboración público-privada, con la participación de distintas entidades, para hacer posible este evento”, ha destacado Fuentes.

La sede del Concurso de Andalucía Absoluto de Doma Vaquera la fija cada año la Federación Andaluza de Doma Vaquera, que en esta ocasión ha optado por el municipio de la comarca del Guadajoz por su experiencia en la organización de eventos similares a nivel nacional. En esta 47ª edición la organización corresponde a la Asociación Peña Caballista Virgen de la Salud.

Las competiciones en las categorías individual y por equipos se desarrollarán en las pistas hípicas del colegio María Montessori, que cuentan con una capacidad para unas 10.000 personas y cuenta con pistas tanto para la competición como para las actividades de calentamiento de los participantes.