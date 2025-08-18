Detenido un joven en Pozoblanco por conducir un ciclomotor con la matrícula de otro vehículo

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco a un joven, vecino de la localidad, por conducir un ciclomotor con la matrícula de otro vehículo que, además, estaba parcialmente borrada, informa el Instituto Armado en una nota de prensa. Este hombre está acusado de un delito de falsedad documental.

Según detalla la Guardia Civil en la nota, los agentes observaron durante un servicio de seguridad ciudadana en el interior del casco urbano de Pozoblanco, a una persona que circulaba en un ciclomotor que resultó sospechoso por lo que los guardias civiles decidieron pararlo.

No tenía pasada la ITV

Tras parar el ciclomotor e identificar a su conductor, un joven de la localidad, los guardias civiles procedieron a revisar el vehículo, comprobando que el mismo portaba la matrícula de otro ciclomotor y tenía el número de bastidor borrado y tapado con la señal V-19 (ITV). Además, el ciclomotor no había pasado la ITV.

Por todo ello, los guardias civiles procedieron a su detención como presunto autor de un delito de falsificación de documento público. Asimismo, el ciclomotor ha sido intervenido y se investiga la procedencia del mismo.

Detenido, investigado y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.