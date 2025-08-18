El Consistorio de Montilla activa un protocolo ante alertas climáticas

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en marcha un nuevo Protocolo Municipal de Actuación ante Alertas Meteorológicas con la intención de mejorar la coordinación interna entre los distintos servicios municipales y agilizar la comunicación con la ciudadanía en situaciones de riesgo por fenómenos climáticos adversos.

La presentación de esta herramienta corrió a cargo del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, quien detalló las principales líneas del documento. Según explicó el edil, el nuevo protocolo establece criterios de actuación diferenciados en función de los niveles de alerta -amarilla, naranja o roja- que emita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluye Montilla dentro de la Subbética cordobesa.

«Se trata de una herramienta de gestión interna que también tiene una vertiente externa muy importante, porque permite informar con agilidad a la ciudadanía sobre los riesgos y las medidas de autoprotección necesarias en cada caso», afirmó Rosales.

En ese sentido, el nuevo protocolo no se limita a una coordinación administrativa, sino que busca repercutir en la vida cotidiana de los vecinos, ya que contempla, por ejemplo, la posible adaptación de servicios municipales o la suspensión de actividades como el tradicional mercadillo semanal, en función de la gravedad de la alerta activada.

El protocolo también contempla la activación progresiva del Comité Asesor Municipal, un órgano que refuerza la capacidad operativa del Ayuntamiento ante posibles emergencias.

«Esta planificación por fases permitirá responder con mayor previsión y eficacia a fenómenos meteorológicos que, en los últimos años, han ido ganando protagonismo debido a la variabilidad climática», destacó el responsable municipal de Seguridad.

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quiso contextualizar la necesidad de este nuevo protocolo con ejemplos recientes que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del municipio.

«Este protocolo surge de la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional y mejorar la respuesta municipal tras situaciones como el reciente apagón», manifestó el primer edil. Y es que, aunque el documento tiene un carácter preventivo, «también está diseñado para situaciones en curso o que puedan derivar en crisis de mayor calado», según detalló.