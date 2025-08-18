El Ayuntamiento de Priego llevará a cabo importantes mejoras en cuatro aldeas del término municipal

Con una inversión total de 252.505,70 euros, financiada íntegramente por el Plan de Aldeas 2024-2027 de la Diputación Provincial, el ayuntamiento de Priego llevará a cabo un programa de mejora de infraestructuras en las aldeas de Las Lagunillas, El Cañuelo, Las Higueras y El Esparragal, en las que se dignificarán espacios públicos, garantizando la seguridad de las instalaciones y dotando a los vecinos de nuevos puntos de encuentro y convivencia.

Según ha anunciado el Consistorio en una nota de prensa, estas actuaciones reafirman el compromiso del Ayuntamiento con las aldeas del municipio, “apostando por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y poner en valor sus espacios públicos, gracias a una inversión que combina funcionalidad, estética y respeto por el entorno”.

Actuaciones

En concreto, en la aldea de Las Lagunillas, la actuación prevista, con un importe de 40.827,55 euros, se centrará en el cementerio municipal, actualmente con zonas de terreno natural que dificultan el tránsito. Así, se procederá a pavimentar todo el interior del camposanto con hormigón estampado, encintando los bordillos de los árboles y sepulturas en tierra. También se incorporará un sistema de evacuación de aguas pluviales mediante rejillas y arquetas, y se sellarán las uniones de los nichos para mejorar su estanqueidad. El objetivo es que las visitas al recinto puedan realizarse con comodidad, seguridad y un mejor aspecto ornamental.

También se intervendrá en el cementerio de El Cañuelo, elevándose en este caso la actuación a 9.125,15 euros, rehabilitándose en este caso las cubiertas de los nichos, actualmente de losa armada, sobre las que se colocará una cubierta inclinada de teja de hormigón que evite filtraciones de agua. Asimismo, se reparará y pintará una de las medianeras que permanecía expuesta, por lo que con esta intervención de mantenimiento se prolongará la vida útil de la instalación y mejorará su imagen.

Por otra parte, la aldea de Las Higueras verá renovada una zona clave de la calle Ancha, donde un muro de mampostería en mal estado será demolido y sustituido por un moderno sistema de bloques encajables tipo “Lego”, que ofrecerá mayor solidez y durabilidad. En este caso la actuación se eleva a 15.914,03 euros y con ella también se repondrá el pavimento, se instalará una barandilla protectora y, como elemento de valor añadido, se colocarán dos juegos biosaludables, fomentando así la práctica de ejercicio físico entre los vecinos y dotando a la calle de un nuevo atractivo para todas las edades.

Finalmente, El Esparragal contará con dos nuevas plazas públicas. Una de ellas en la calle Bajondillo, con importe de 56.325,76 euros, aprovechando un solar en desuso que se convertirá en un espacio de encuentro con cerramientos, arcos, pavimento empedrado, mobiliario urbano, arbolado y una fuente ornamental, además de dotaciones de alumbrado y redes de agua y saneamiento. De manera similar, en la calle Calvario, en este caso con un importe de 53.170 euros, se ejecutará otra plaza, con un diseño cuidado que incluirá detalles artesanales, bancos, vegetación, fuente y pavimentación tradicional. En ambos casos, como así se indica desde el Consistorio, “el objetivo es crear lugares donde los vecinos puedan reunirse, conversar e impulsar la vida comunitaria, fortaleciendo los lazos sociales en un entorno accesible y agradable”.

Continuidad

Cabe reseñar que las actuaciones planteadas para estas cuatro aldeas del término municipal se suman a las ya realizadas en el bienio 2022-2023, cuando se invirtieron cerca de 187.951,94 euros, procedentes también de la Diputación de Córdoba, en mejoras de aceras, pistas y redes de saneamiento. Además, el ayuntamiento de Priego ha apostado por reforzar la identidad y la imagen de sus aldeas, creándose para ello una imagen bajo el eslogan “Aldeas con mucha vida”, renovándose los tótems descriptivos de cada aldea, actualizándolos con un diseño más moderno y atractivo y reemplazando los elementos que se encontraban en mal estado tras años de exposición al entorno.

Por último, con la intención de poner en valor estos paraísos naturales en el centro de Priego, se ha instalado un azulejo conmemorativo que recoge todas las aldeas de Priego y sus enclaves más característicos, ofreciendo a vecinos y visitantes un recorrido visual por la riqueza cultural y natural de la localidad.