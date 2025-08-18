El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia

Una densa nube de humo cubre este lunes Córdoba capital y buena parte de la provincia, especialmente en la zona norte. El fenómeno procede del incendio declarado en la localidad de Jarilla, en Extremadura, y puede causar dificultades respiratorias entre la población. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Peñarroya ha recomendado a sus vecinos evitar salir al exterior y seguir las indicaciones de prevención establecidas.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha informado de que ha recibido numerosos avisos relacionados con la presencia de humo en distintas localidades cordobesas. No obstante, ha aclarado que en la provincia no se ha registrado ningún incendio forestal y que la causa de esta nube es exclusivamente el humo desplazado desde el fuego de Jarilla, que ya ha arrasado más de 12.000 hectáreas.

El municipio del norte de Córdoba se ha visto este lunes afectado por una densa nube de humo originada en un incendio declarado en un municipio vecino de Extremadura. Aunque el fuego no se encuentra dentro del término municipal, las corrientes de aire han desplazado el humo hasta la zona, generando preocupación entre la ciudadanía.

Jorge Valiente

Trabajos en la zona

Las autoridades han confirmado que los servicios de emergencia trabajan intensamente para contener las llamas y reducir su impacto tanto en el entorno natural como en la población. Mientras tanto, se han difundido una serie de recomendaciones con el objetivo de minimizar riesgos para la salud.

Recomendaciones

Entre las medidas principales se encuentra la recomendación de no realizar deporte al aire libre ni permanecer en espacios abiertos durante largos periodos. Se aconseja a la población permanecer en interiores, mantener puertas y ventanas cerradas y, en caso de tener que salir, proteger nariz y boca con una mascarilla homologada o un paño húmedo.

Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

Asimismo, se pide especial precaución con los colectivos más vulnerables —niños, personas mayores y mascotas—, que deben permanecer resguardados en espacios cerrados. Ante síntomas como malestar respiratorio, irritación ocular o tos persistente, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un centro sanitario.

Desde el ayuntamiento se ha recordado que es fundamental atender las indicaciones de los servicios de emergencia y mantener la calma. “Agradecemos la colaboración ciudadana y seguiremos informando de la evolución de la situación conforme dispongamos de nuevos datos”, han señalado fuentes municipales.