El Infoca controla un conato de incendio en El Carpio tras el desalojo de la ermita de San Pedro

Efectivos del Plan Infoca han trabajado en la extinción de un incendio declarado esta tarde en el entorno de la ermita de San Pedro, en El Carpio. Vecinos de la localidad han informado a este periódico de que ante el temor de que las llamas alcanzaran el interior de la ermita, miembros de la hermandad del Patrón, del Ecce Homo, han desalojado preventivamente las imágenes alojadas aunque finalmente el incendio no ha alcanzado esta zona.

El fuego ha sido declarado a las 16.52 horas en esta zona de las afueras del municipio del Alto Guadalquivir y el servicio de extinción de incendios forestales ha desplegado inmediatamente un helicóptero ligero, un grupo de bomberos forestales, un camión y dos agentes de medio ambiente.

Fuentes del Infoca han informado de que el fuego ya se ha dado por controlado tras afectar a menos de una hectárea de pasto aunque en la zona permanece un grupo de bomberos forestales y un camión que realizan en este momento tareas de remate y liquidación.

Emergencias 112 ha informado de que previamente, por la mañana, se dio aviso de otro incendio localizado junto a la central termosolar que movilizó a bomberos de Montoro y que fue controlado con escasa afectación.

El siguiente aviso llegaba a las 17 horas y llevó a movilizar a bomberos de Montoro, Guardia Civil, Policía Autonómica y local de El Carpio. Aunque la columna de humo negro alarmó a los vecinos, se ha controlado rápidamente y no ha habido afectación en el tráfico de la A4, próxima al lugar del incendio.