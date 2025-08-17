Incendio forestal en Villanueva del Rey: "Aquí se han puesto bastantes medios"

Villanueva del Rey, un pequeño municipio en el Valle del Guadiato, respira con tranquilidad este domingo tras el susto por el incendio forestal desatado en la tarde del sábado. Aún quedan rescoldos en el monte, el olor a quemado se siente en varios puntos y el Infoca todavía tiene que dar por controlado el siniestro (aún está en fase de estabilización), pero la situación está en calma.

El fuego ha arrasado unas 350 hectáreas en la zona, pero en ningún momento peligró el núcleo urbano. El incendio llegó en algunos puntos a unos dos kilómetros del pueblo y se ven algunas granjas de ganaderías en las que la tierra quemada se ha quedado a unos pocos cientos de metros. Como suele ocurrir en estos casos, en Villanueva del Rey se vivió con tensión el inicio del fuego en la tarde del sábado, tal como han relatado a Diario CÓRDOBA algunos vecinos.

A primera hora de la tarde empezaron a verse en el pueblo los primeros medios aéreos, que llegaron a ser bastante numerosos. De hecho, han llegado retenes de otras provincias andaluzas para perimetrar el fuego e impedir que siguiera avanzando. A las 2.20 horas de la pasada, el Infoca dio por estabilizado el incendio; ahora los equipos trabajan para controlarlo. El último paso será la extinción completa.

Las tareas de extinción del incendio en Villanueva del Rey, en imágenes / A.J.González

Reacción vecinal

Los incendios forestales están en boca de todos por la situación dramática que se vive en el Noroeste del país, en provincias como León, Zamora u Orense. Por eso los vecinos estaban preocupados ante la posible evolución del fuego, que podía verse desde el pueblo. "Pasamos bastante susto, pero por suerte aquí se han puesto bastantes medios", aseguraba una vecina durante la mañana de este domingo, cuando la situación ya estaba mucho más calmada.

A. J. González

Otro vecino manifestaba que "por la noche hubo bastante revuelo" en Villanueva del Rey, pero no hubo que realizar desalojos. Al final, "todo ha quedado en susto", declaraba a este medio.

El fuego se inició en la margen izquierda de la carretera N-432 en dirección a Belmez; allí se concentra el grueso de la tierra quemada, casi todo encinar y monte según se aprecia a simple vista. En algún punto, el fuego llegó a saltar la carretera nacional, que estuvo cortada algunas horas. De todas formas, la vía sirvió como cortafuegos.

Precisamente los cortafuegos son una de las principales herramientas en la lucha contra incendios. Los que ya existen son útiles, pero los especialistas del Infoca pueden construir una barrera con maquinaria pesada en apenas unas horas, incluso en terrenos escarpados como en este caso. Los bulldozers realizaron varios cortafuegos durante la pasada noche que han resultado efectivos: se puede ver cómo la tierra quemada apenas cruza esa banda libre de combustible.

Al mediodía de este domingo ya no se veían helicópteros en la zona afectada, pero sí algunas avionetas que seguían refrescando el terreno, incluso si ya no se apreciaban llamas ni humo. Al pie del terreno, los bomberos forestales buscaban los puntos calientes para refrescarlos con mangueras. Pueden detectarlos por el humo, pero también mediante otras señales. Por ejemplo, donde se ve una concentración de cenizas blancas, es posible que debajo el terreno aún esté ardiendo.