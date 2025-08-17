Sucesos

Las fuertes rachas de viento movilizan a los bomberos en Pozoblanco por varias caídas de árboles

Los incidentes han derivado también en cortes de tráfico

Los bomberos acordonan los alrededores de un árbol partido en Pozoblanco.

Los bomberos acordonan los alrededores de un árbol partido en Pozoblanco. / J. López

Julia López

Julia López

Pozoblanco

El episodio de fuertes rachas de viento que se ha producido en la tarde de este domingo en Pozoblanco ha dejado numerosas incidencias en esta localidad. Entre ellas, caídas de vallas en zonas de obras, de sillas en las terrazas que estaban abiertas y, principalmente, caída de ramas o árboles en numerosas zonas.

Así, han podido observarse ramas o árboles caídos en el Paseo Marcos Redondo, la zona de La Salchi, en la zona del pabellón municipal o en los aledaños del Teatro El Silo. Precisamente, en esa zona hay restricciones al tráfico ante la caída de un árbol que, afortunadamente, no ha provocado daños materiales.

Un árbol caído este domingo en Pozoblanco.

Un árbol caído este domingo en Pozoblanco. / J. López

La Policía Local ha cortado el tráfico y los agentes trabajan en las zonas afectadas acotando y precintándolas para evitar problemas mayores.

Incidencias en Belalcázar

El viento también se ha dejado notar en Belalcázar, donde parte la portada de la feria se ha venido abajo debido a las fuertes rachas registradas. No hay heridos, pero se ha cortado el tráfico en la zona.

TEMAS

