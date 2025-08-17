La Feria de Puente Genil brilla con música y tradición pese al calor

Puente Genil vive estos días su Feria con un ambiente vibrante y multitudinario, un evento que trasciende lo local, ya que el municipio es cabecera de comarca y está situado entre las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla.

Tras el potente Festival de Cante, que roza ya las seis décadas de historia y que reunió a unas 1.700 personas, el 15 de agosto el real acogió el tradicional paseo de caballos. Aunque la feria de día ha perdido fuerza, se impone cada vez con más éxito el conocido tardeo, una fórmula que atrae a numerosos pontaneses y visitantes a las nueve casetas instaladas en el recinto, desafiando temperaturas que han superado los 40 grados.

Las tardes y las noches son el gran momento de esplendor del real pontanés, con público de todas las edades disfrutando del ambiente festivo. Las casetas, gestionadas por colectivos de Semana Santa y grupos políticos, ofrecen propuestas variadas, mientras que los más pequeños cuentan con una ludoteca para que sus padres puedan divertirse con tranquilidad.

El viernes de la Asunción, la Caseta Municipal volvió a colgar el cartel de lleno absoluto con motivo del Día de la Copla. Más de 2.400 asistentes disfrutaron de una edición extensa y emotiva que se prolongó durante más de tres horas y media.

Jóvenes caballistas pontanas pasean con sus monturas por el real de la Feria de Puente Genil. | V. REQUENA

El espectáculo contó con la participación de siete artistas: María Espinosa, Cristian Coto, Ismael Rodríguez, Jesús González, Laura Mª Larrea y las pontanenses Carmen Cabezas e Inma Palomo. Cada uno interpretó tres temas, repasando los grandes clásicos del género y rindiendo homenaje a figuras inmortales como Concha Piquer, Rocío Jurado o Juanita Reina.

Continúa la programación

Hoy domingo el escenario recibirá a una potente banda especializada en versiones de pop rock, que sustituirá la actuación de Camela, aplazada al 28 de septiembre por problemas de salud de Dioni. Su repertorio repasará éxitos internacionales desde los años 60 hasta la actualidad: The Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, U2, Amy Winehouse, Arctic Monkeys o Maroon 5, entre otros.

Mañana será el turno del Día de la Mujer, que por primera vez traslada su tradicional paseo a la tarde (20.00 horas en El Tropezón) para mitigar los efectos del calor.

Más seguridad en el recinto ferial

La Feria de Puente Genil también destaca por su organización y seguridad. Policía Local y Guardia Civil coordinan un dispositivo especial, con una jefatura portátil en la calle de las casetas y otro punto en el centro del recinto. Hasta el momento no se han registrado incidentes reseñables.

Asimismo, se han reforzado los puntos violeta contra la violencia de género, impulsados por el área de Igualdad y la asociación Dominga Valdecañas, que ha repartido pulseras moradas de concienciación.

En materia de limpieza, la empresa pública Egemasa ha desplegado a una veintena de operarios para mantener el real en óptimas condiciones para su disfrute por los pontaneses.

También circula de nuevo el autobús gratuito, que facilita los desplazamientos al recinto, complementado con un amplio aparcamiento habilitado junto a la calle Presidente Adolfo Suárez.

