Sucesos
Estabilizado el incendio forestal de Villanueva del Rey
Un centenar de bomberos del Infoca han trabajado durante la madrugada en la extinción de las llamas
El Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este sábado en Villanueva del Rey. Un centenar de efectivos han trabajado durante la madrugada para apagar el fuego tras la retirada de los medios aéreos al caer la noche hasta llegar a controlarlo a las 2.20 horas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en redes sociales.
La labor de extinción, que ya avisaron ayer que sería ardua y larga, continúa durante el día de hoy. En estos momentos trabajan seis autobombas, ocho grupos de bomberos forestales, dos de ellos encargados de emergencias, 6 técnicos de operaciones y un técnico de extinción. También se han sumado al dispositivo tres buldóceres, una unidad de sistemas de emergencia y dos drones.
Fuentes del Infoca han informado a este periódico que, por el momento, no se han incorporado medios aéreos en la jornada de este domingo, que se unirán al dospositivo según la avolución de las llamas.
El fuego, que se originó a las 15.30 horas de ayer, dada la dificultad, cuenta con un Puesto de Mando Avanzado de Incendios (PAIF) en el lugar.
Ante las características del siniestro, las autoridades se vieron obligadas a cortar la N-432 en ambos sentidos, entre el kilómetro 201 y 208, en el término municipal de Belmez.
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Una fiesta mundial de la cerveza en Lucena
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Cuatro heridos al colisionar dos vehículos en la A-422 a su paso por Villanueva del Duque
- El Espárrago, una joya geológica: así es la estalagmita más famosa de Córdoba
- Agosto se llena de fiestas locales: más de 25 por celebrar por toda la provincia de Córdoba
- Extinguido el incendio que ha afectado a Alameda del Suizo y la ribera del Genil en Palma del Río