Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Priego de Córdoba por hacerse con la tarjeta bancaria y el pin de un anciano con discapacidad y estafarle 11.000 euros entre compras y extracciones de efectivo en cajeros automáticos, ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa. Estas tres personas, de 55, 35 y 36 años de edad están acusados de un delito de estafa.

Según detalla el comunicado, la Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de Córdoba. Al parecer un varón de avanzada edad, con discapacidad, había sido estafado, tras hacerse con su tarjeta bancaria y el número pin, habían hecho multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba. Además, habían efectuado extracciones de dinero en cajeros automáticos, ascendiendo el total del dinero estafado a unos 11.000 euros.

Convencieron a la víctima para que se trasladase a Málaga

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil averiguar que los hechos habían ocurrido el pasado mes de junio, tras convencer a la víctima para que se trasladasen a Málaga, donde tras conseguir hacerse con la tarjeta bancaria y el número pin, efectuaron los pagos y las extracciones, según explica el Instituto Armado.

Las gestiones practicadas en las entidades bancarias unidas a los datos aportados por la víctima, permitieron identificar a los presuntos autores, tres personas de una misma familia, que tras ser localizados han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.