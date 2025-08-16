Sucesos

Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad

Estas tres personas, de 55, 35 y 36 años, efectuaron multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego, así como extracciones de efectivo en cajeros automáticos

Dispositivo de la Guardia Civil en Priego.

Dispositivo de la Guardia Civil en Priego.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Priego de Córdoba por hacerse con la tarjeta bancaria y el pin de un anciano con discapacidad y estafarle 11.000 euros entre compras y extracciones de efectivo en cajeros automáticos, ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa. Estas tres personas, de 55, 35 y 36 años de edad están acusados de un delito de estafa.

Según detalla el comunicado, la Guardia Civil tuvo conocimiento de estos hechos a través de una denuncia presentada en el Puesto de Priego de Córdoba. Al parecer un varón de avanzada edad, con discapacidad, había sido estafado, tras hacerse con su tarjeta bancaria y el número pin, habían hecho multitud de compras en establecimientos de Málaga y Priego de Córdoba. Además, habían efectuado extracciones de dinero en cajeros automáticos, ascendiendo el total del dinero estafado a unos 11.000 euros.

Convencieron a la víctima para que se trasladase a Málaga

Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia Civil averiguar que los hechos habían ocurrido el pasado mes de junio, tras convencer a la víctima para que se trasladasen a Málaga, donde tras conseguir hacerse con la tarjeta bancaria y el número pin, efectuaron los pagos y las extracciones, según explica el Instituto Armado.

Las gestiones practicadas en las entidades bancarias unidas a los datos aportados por la víctima, permitieron identificar a los presuntos autores, tres personas de una misma familia, que tras ser localizados han sido investigados como presuntos autores de un delito de estafa.

Investigados y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.

Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad

