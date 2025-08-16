Infoca
Incendio en Fuente Obejuna: estabilizado el fuego declarado al mediodía a un kilómetro del pueblo
Los bomberos trabajan en el control de unas llamas que afectan a pactos
La superficie quemada se encuentra cerca de naves industriales, en el Camino Nuevo de Fuente Obejuna al Hoyo
El Infoca ha logrado estabilizar un incendio en el término municipal de Fuente Obejuna, en el que intervienen varios medios terrestres y aéreos del plan contra incendios de la Junta de Andalucía. Por el momento, el Infoca no ha informado acerca de la superficie afectada ya que aún no está controlado.
Hasta el terreno se han desplazado cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, un helicóptero semipesado y otro ligero, así como un camión autobomba. El fuego ha quedado estable al filo de las 16.00 horas.
Cerca de varias naves
Tal como se aprecia en la imagen aérea difundida por el Infoca, la superficie quemada abarca varias hectáreas de pastos o tierras de cultivo, sin que se aprecie a simple vista ninguna arboleda afectada. El fuego se ha localizado en el Camino Nuevo de Fuente Obejuna al Hoyo, a poco más de un kilómetro del núcleo urbano de esta localidad del Guadiato.
La superficie quemada ha rozado varias naves industriales en la zona, tal como se ve en la imagen.
