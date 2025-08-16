Salud
Firmados varios convenios para cuidados sanitarios en Palma del Río
En total, el Ayuntamiento ha destinado más de 15 euros a asociaciones
La alcaldesa de Palma del Río firmó tres convenios de colaboración con asociaciones que trabajan por la salud de todos los ciudadanos. Concretamente, la delegación de Salud del Ayuntamiento palmeño firmó un convenio por valor de 5.000 euros con la asociación Balzheimer, otro de 3.500 euros con la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer y, por último, un convenio por valor de 7.000 euros con la asociación Camino de Futuro por la Salud Mental.
La alcaldesa manifestó sentirse «muy orgullosa de lo que dais a la sociedad palmeña. Tenéis que seguir con esa fuerza porque en cualquier momento, la vida nos puede dar un vuelco y os podemos necesitar». Los colectivos mostraron su agradecimiento.
