26 alfombras de sal coloreada para el paso de San Roque

El patrón de Dos Torres, San Roque, ha procesionado este sábado a hombros desde la parroquia y hasta su ermita sobre las 26 alfombras de sal coloreada hechas por los jóvenes. El Ayuntamiento les ha entregado 17.000 kilos de sal y los tintes en negro, azul, rojo y amarillo que se mezclan para conseguir todos los tonos. Como destaca el concejal de Festejos, Luis Alberto Tena, este año varias alfombras han estado dedicadas al párroco Manuel Cantador, recientemente fallecido. La procesión ha contado con la Banda Sinfónica de Dos Torres.