Actividades veraniegas
La Plaza de la Constitución de Baena acoge el espectáculo flamenco 'Acordarte'
La voz de Antonio de Pozoblanco cautivó al público
En la noche de este jueves, la Plaza de la Constitución de Baena se convirtió en un escenario de ensueño, donde el verano mostró su cara más cómplice. El espectáculo flamenco Acordarte desplegó un hechizo de cuerdas, voz y emoción que atrapó a un público rendido al embrujo de la noche.
La voz profunda de Antonio de Pozoblanco se alió con las guitarras de Javier y Rafael Muñoz “El Tomate”, el pulso firme de Daniel Morales Mawe y el violín virtuoso de Eles Bellido, que dibujó melodías sobre el cielo oscuro.
De Raphael a Chavela Vargas, de Paco de Lucía al bolero cubano, cada nota pareció flotar en el aire cálido, acariciando las fachadas históricas y colándose por los balcones. Una noche en la que Baena respiró arte, y el arte respiró a Baena.
