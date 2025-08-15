El mercadillo asiste a su sesión nocturna de Lucena en pleno puente de agosto

La única jornada veraniega de mercadillo nocturno en Lucena ha emergido al término de otro día de atosigante calor. El consenso alcanzado entre los propios vendedores y compartido con el Ayuntamiento ha derivado en un viernes festivo, en pleno puente de agosto. Coincidiendo con la aparición de la noche, el entusiasta público, con alta afluencia, ha acudido a realizar las oportunas compras en más de 80 puestos distribuidos por el nuevo recinto ferial. El Ayuntamiento ha mantenido las farolas y focos de la última feria, junto a la iluminación de cada expositor.

La ordenanza vigente impide celebrar, en una misma semana, dos jornadas de mercadillo municipal. Jesús Mendoza, portavoz de los vendedores, ha admitido «el gran debate» patente entre los adjudicatarios, divididos entre quienes defienden, incluso con el rigor del verano, el tramo matinal, y otro grupo abanderado de la modalidad nocturna en el período estival. Mendoza augura que esta opción, que procura esquivar temperaturas insufribles y ofrecer un atractivo diferente, «seguirá» en años venideros.

Entretanto avanza la revisión integral de la normativa sobre comercio ambulante y sólo resta un informe municipal antes de su remisión a la Junta. El futuro texto permitirá que coexistan, en fechas concretas, dos mercadillos en una misma semana e integrar otros servicios. El edil de Comercio, Francisco Barbancho, confirma que «de cara al verano que viene» regirá la disposición modificada. Antes, Lucena organizará otro mercadillo nocturno en Navidad.