Sucesos
Cuatro heridos al colisionar dos vehículos en la A-422 a su paso por Villanueva del Duque
Los servicios sanitarios los han evacuado al Hospital Reina Sofía
Un accidente de tráfico en la A-422, entre Villanueva del Duque y Fuente la Lancha, a la altura del arroyo Lanchar, ha dejado cuatro hombres heridos este viernes en horas de la mañana. El servicio 112 Emergencias Andalucía recibió un aviso por el accidente sobre las 10.25 horas y se ha movilizado al helicóptero del 061, efectivos sanitarios, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. Los heridos, uno de 29 años y los otros tres de 22 años, fueron trasladados al Reina Sofía.
La carretera ha estado cortada a la altura de punto kilometrico 5, que es donde se ha producido el accidente, con al menos dos vehículos implicados y uno de ellos, un turismo, se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén.
Según el 112 los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía de la capital tras ser estabilizados por los sanitarios en el lugar del siniestro. El hecho ha generado retenciones en la citada vía.
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Una fiesta mundial de la cerveza en Lucena
- El Espárrago, una joya geológica: así es la estalagmita más famosa de Córdoba
- Agosto se llena de fiestas locales: más de 25 por celebrar por toda la provincia de Córdoba
- Extinguido el incendio que ha afectado a Alameda del Suizo y la ribera del Genil en Palma del Río
- Sorprendido por la Guardia Civil en un reparto de droga a domicilio en Carcabuey