Cuatro heridos al colisionar dos vehículos en la A-422 a su paso por Villanueva del Duque

Un accidente de tráfico en la A-422, entre Villanueva del Duque y Fuente la Lancha, a la altura del arroyo Lanchar, ha dejado cuatro hombres heridos este viernes en horas de la mañana. El servicio 112 Emergencias Andalucía recibió un aviso por el accidente sobre las 10.25 horas y se ha movilizado al helicóptero del 061, efectivos sanitarios, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. Los heridos, uno de 29 años y los otros tres de 22 años, fueron trasladados al Reina Sofía.

La carretera ha estado cortada a la altura de punto kilometrico 5, que es donde se ha producido el accidente, con al menos dos vehículos implicados y uno de ellos, un turismo, se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén.

Según el 112 los cuatro heridos fueron trasladados al Hospital Reina Sofía de la capital tras ser estabilizados por los sanitarios en el lugar del siniestro. El hecho ha generado retenciones en la citada vía.