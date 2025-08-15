Los encierros de reses reúnen a numeroso público en la feria de San Roque de Dos Torres

La feria de San Roque, que comenzó en Dos Torres en la noche del jueves, cuenta con el atractivo un año más de los encierros taurinos que atraen a numerosos corredores y espectadores a lo largo del recorrido con salida de los toriles de la plaza de toros y el recorrido por distintas calles hasta la calle Hospital, cerca de la Plaza de la Catedral, que es el final y desde el que las reses regresan de vuelta hasta toriles.

Este viernes se ha realizado la primera suelta de reses que además de las vacas bravas incluía un novillo para darle más emoción, animales que dieron mucho juego durante la suelta.

Con reses de las ganaderías de Blanco de Torres, Toros del Delta y Pedro Fumador son 40 las vacas que se soltarán en los siete encierros previstos hasta el próximo martes, con la novedad, según destaca el alcalde, Manuel Torres, de que el lunes 18 habrá dos encierros uno a las 12.00 horas y otro a las 19.30 horas «para atender la demanda que muchos aficionados nos habían hecho de realizar uno por la tarde». Con la suelta de entorno a 4 o 5 reses cada día, aunque depende de las jornadas y con un periodo de media hora en la calle.