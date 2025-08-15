El presupuesto es 167.780 euros
La Diputación de Córdoba impulsa 51 ludotecas en la provincia
El objetivo es fomentar la conciliación familiar y el ocio entre los menores
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), impulsa el desarrollo de 51 ludotecas vacacionales o campamentos urbanos gracias a un presupuesto de 167.780 euros, -incluidos en el Programa de Infancia y Familia del organismo autónomo-.
La delegada de Derechos Sociales de la institución, Irene Aguilera, ha visitado en Iznájar la escuela de verano y en la que participan unos 366 menores. “El objetivo de estos espacios es doble, ya que, por un lado, facilita la conciliación familiar y laboral en los meses sin actividad escolar y, por otro, ofrece espacios seguros y enriquecedores para niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos en situación de riesgo o con dificultades de integración social”.
Además, la también presidenta del IPBS ha comentado que “las escuelas no solo atienden al bienestar infantil, sino que generan empleo local y dinamización comunitaria, ya que muchas de las actividades son gestionadas por entidades y profesionales del propio entorno”.
Las actividades abarcan los municipios de menos de 20.000 habitantes, desde Castro del Río, Belalcázar o Iznájar, hasta pequeñas localidades como La Granjuela, Dos Torres o Villanueva del Rey. Aunque algunas escuelas funcionan durante todo el verano, otras incluyen también periodos navideños o festivos, adaptándose a las necesidades locales.
