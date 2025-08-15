Un detenido en Belalcázar por pinchar más de cien ruedas de vehículos en cinco días

La Guardia Civil de Hinojosa del Duque en colaboración con la Policía Local de Belalcázar, ha detenido a una persona como presunta autora de un delito continuado de daños en vehículos, resolviendo así un caso que había creado cierta alarma en la localidad durante los últimos días del pasado mes de julio, con llamamientos del alcalde o a la colaboración ciudadana incluidos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de varias denuncias recibidas en el puesto de Hinojosa del Duque y en Policía Local de Belalcázar, de que al parecer una persona durante la madrugada de los días 24 al 28 de julio, se había estado dedicando a pinchar ruedas de vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública de la localidad de Belalcázar.

Tras las pertinentes inspecciones oculares y tras las primeras gestiones practicadas, se pudo verificar que el supuesto autor había pinchado cien ruedas de distintos vehículos, valorado todo ello en más de 2.900 euros.

Una rueda pinchada, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana, señala la Guardia Civil en una nota de prensa, se pudo abrir una línea de investigación determinante para los agentes, donde fruto de la misma, permitió identificar al supuesto autor, tras obtener indicios suficientes de su participación en los hechos.

Como resultado de la investigación, el día 11 de agosto se pudo proceder a la detención de una persona, como supuesto autor de un delito continuado de daños en vehículos.

Detenido y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.