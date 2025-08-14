Cofradías de Lucena
Teresa Botella recibe el Premio Cofrade Manolo Ramírez 2026
La entidad presidida por Antonio Díaz resalta la contribución de la premiada a la restauración patrimonial, la humildad y la solidaridad
La Agrupación de Cofradías de Lucena ha concedido el Premio Cofrade Manolo Ramírez 2026 a Teresa Botella Pérez, la primera mujer que ha dirigido una hermandad pasionista en Lucena. Entre 2019 y 2023, ocupó el cargo de hermana mayor en la Cofradía de Humillación y Servitas.
En esta corporación, ha permanecido más de dos décadas en la junta de gobierno, ejerciendo durante 16 años de camarera. La entidad presidida por Antonio Díaz resalta la contribución de la premiada a la restauración patrimonial, la humildad y la solidaridad, aludiendo a su participación en la creación del taller de bordado de su cofradía.
