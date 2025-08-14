Fiestas

Una multitud de vecinos recibe a la Virgen de Guía en Villanueva del Duque

La patrona ha llegado este jueves y ha sido trasladada a la parroquia en el inicio de la feria

La Virgen de Guía en su llegada ayer a Villanueva del Duque.

La Virgen de Guía en su llegada ayer a Villanueva del Duque. / Rafa Sánchez

Antonio Manuel Caballero

Villanueva del Duque

La Virgen de Guía ha tenido en la noche de este jueves un recibimiento multitudinario en su llegada a Villanueva del Duque. Dejando atrás su estancia en Hinojosa y su paso por Fuente la Lancha, la patrona acompañada por devotos a pie, caballo o en carroza hacía su entrada, portada a hombros, por la Piedra de la Virgen a las nueve de la noche.

Entre los asistentes al encuentro se ha encontrado la Corporación Municipal con el alcalde Miguel Granados, que le impuso el bastón de mando, las autoridades parroquiales, las reinas de las fiestas y la Hermandad de la Virgen de Guía.

Entre vítores, aplausos y cánticos la Virgen de Guía ha sido trasladada hasta la parroquia de San Mateo, acompañada por la Agrupación Musical Orfeo .

Villanueva del Duque ha comenzado su feria en honor a la patrona y a San Jacinto y hoy viernes tendrá lugar una misa y una procesión con la Virgen.

La Virgen de Guía está compartida por Villanueva del Duque, Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Fuente la Lancha y Dos Torres.

