'También es tu madre', del artista onubense Chema Riquelme, anuncia la Real Feria de Cabra

Bajo el título También es tu madre se presenta el cartel anunciador de la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra de Cabra que, declaradas de Interés Turístico Nacional, tendrán lugar del 3 al 8 de septiembre.

La obra, cuyo autor es el artista onubense José Manuel Rodríguez Riquelme, conocido como Chema Riquelme, ha sido dada a conocer por la delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, junto a la Reina y Rey de las Fiestas de Septiembre y su Corte de Honor, que ha sido elegida de entre las 12 propuestas presentadas al concurso convocado por el Consistorio.

Se trata, como ha explicado la edil, de una emotiva y rica composición realizada con una técnica mixta que combina acrílico, óleo, pastel al óleo, aerografía, spray y grafito sobre lienzo, “en la que destacan una madre y su hija, ambas vestidas con traje de flamenca con los colores de la bandera egabrense, sosteniendo entre sus manos una estampa de la Virgen de la Sierra que muestra a la pequeña, quien la observa con recogimiento”.

Chema Riquelme (Huelva, 1980) es artista multidisciplinar y ha sido premiado en más de un centenar de certámenes de cartelería “en ámbitos y temáticas tan diversas como la Semana Santa, el Rocío, ferias y fiestas populares a lo largo y ancho de todo el país”, ha indicado la responsable municipal, quien ha recordado que “no es el primer trabajo que ilustra nuestras citas festivas, ya que en 2024 fue el autor de los carteles del Carnaval de Cabra y de la Feria de San Juan”.