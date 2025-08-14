El lanzamiento de la cuarta sonda estratosférica de Villanueva de Córdoba se aplaza hasta el sábado

El lanzamiento de la cuarta sonda estratosférica de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba, inicialmente previsto para este jueves, se retrasa al próximo sábado día 16 de agosto desde las instalaciones de la piscina municipal, con concreto en la zona de los aparcamientos.

Los organizadores han explicado que para determinar fecha y lugar de lanzamiento, así como zona de aterrizaje, utilizan "modelos predictivos de un sistema caótico como es el clima, y estos son más precisos estadísticamente a medida que nos aproximamos al momento de la actividad".

Añaden que "esta mañana el aterrizaje se hubiese producido con gran probabilidad en un terreno difícil de Sierra, por lo que para garantizar proximidad de aterrizaje nos hubiéramos acercado a las horas centrales del día que tampoco lo hacen aconsejable".

El sábado, a las 8.00 horas

Por tanto, ha quedado fijada como fecha de lanzamiento el sábado día 16, desde la piscina municipal, a las 08.00 horas.

El proyecto, denominado Test Sonda Halo 1 (High Altitude Life Observation 1) con prueba biológica, es un experimento que está promovido por la Escuela Municipal de Astronomía y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.