El lanzamiento de la cuarta sonda estratosférica de Villanueva de Córdoba se aplaza hasta el sábado
El modelo predictivo utilizado para determinar las mejores condiciones para llevar a cabo el experimento desaconsejaba llevarlo a cabo este jueves
El lanzamiento de la cuarta sonda estratosférica de la Escuela Municipal de Astronomía de Villanueva de Córdoba, inicialmente previsto para este jueves, se retrasa al próximo sábado día 16 de agosto desde las instalaciones de la piscina municipal, con concreto en la zona de los aparcamientos.
Los organizadores han explicado que para determinar fecha y lugar de lanzamiento, así como zona de aterrizaje, utilizan "modelos predictivos de un sistema caótico como es el clima, y estos son más precisos estadísticamente a medida que nos aproximamos al momento de la actividad".
Añaden que "esta mañana el aterrizaje se hubiese producido con gran probabilidad en un terreno difícil de Sierra, por lo que para garantizar proximidad de aterrizaje nos hubiéramos acercado a las horas centrales del día que tampoco lo hacen aconsejable".
El sábado, a las 8.00 horas
Por tanto, ha quedado fijada como fecha de lanzamiento el sábado día 16, desde la piscina municipal, a las 08.00 horas.
El proyecto, denominado Test Sonda Halo 1 (High Altitude Life Observation 1) con prueba biológica, es un experimento que está promovido por la Escuela Municipal de Astronomía y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Detenido en Palma del Río como presunto autor de cuatro delitos de apropiación indebida
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Una fiesta mundial de la cerveza en Lucena
- El Espárrago, una joya geológica: así es la estalagmita más famosa de Córdoba
- Zuheros presenta una nueva edición de la Fiesta del Queso con una novedad que facilitará la llegada de visitantes
- Extinguido el incendio que ha afectado a Alameda del Suizo y la ribera del Genil en Palma del Río
- Sorprendido por la Guardia Civil en un reparto de droga a domicilio en Carcabuey