Sexta edición
Jaque mate y filatelia: la combinación ganadora del Torneo de Ajedrez de Puente Genil
Los ajedrecistas recibirán libros de Filatelia como recuerdo de su participación
Correos vuelve a estar presente en el tradicional Torneo de Ajedrez de Puente Genil, con lo que reafirma "su implicación con las iniciativas que promueven el desarrollo cultural y deportivo en la región", taly como ha indicado la compañía en un comunicado. Los ajedrecistas recibirán libros de Filatelia como recuerdo de su participación.
Organizado por el Club de Ajedrez “Enroque Corto Sahaldau”, el torneo celebra su trigésima sexta edición el próximo 15 de agosto, coincidiendo con la Feria Real. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Pública “Ricardo Molina”, situada en el Parque de los Pinos, y reunirá a jugadores de distintas provincias andaluzas.
La colaboración de Correos se canaliza a través de su oficina en Puente Genil, con el impulso de Rafael Lozano, cartero local y miembro activo del comité organizador. El torneo, registrado en la Federación Andaluza de Ajedrez, contará con varias categorías, premios en metálico y vales canjeables, además de ofrecer desayuno y un aperitivo a los participantes.
Con esta iniciativa, Correos continúa apostando por actividades que fomentan el encuentro social y el intercambio cultural, acercando también el mundo de la Filatelia a nuevas generaciones.
