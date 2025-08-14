Desestimada la demanda por falsedad documental contra el exalcalde de Villaralto

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha dictado un auto por medio del cual desestima la demanda y posterior recurso presentados por la actual alcaldesa popular de Villaralto, Celia Valverde, contra el anterior regidor, Ángel Moreno (IU), y la exgerente de la Fundación Virgen del Bueno Suceso y exdiputada socialista, Mamen Pozón (PSOE), por un presunto delito de falsedad documental.

Según se recoge en el auto del juzgado de primera instancia e instrucción número dos de Pozoblanco y después en la resolución del recurso en la Audiencia, la desestimación del recurso se sustenta que no existe “ningún motivo para imputar delito alguno a los denunciados” y que tampoco se aprecia “ilícito penal alguno que pudiera haber efectuado a la denunciante”. Además, se apunta en el documento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, que aunque la denunciante “manifestaba tener pruebas de dichas acusaciones, ciertamente no aporta prueba alguna”. La sentencia, confirmada después por la audiencia, concluye señalando, tras una larga argumentación que “no existe indicio alguno de responsabilidad penal en los denunciados”,

La demanda se centraba en el acta de una reunión de la citada fundación, que es la que gestiona la residencia de mayores del municipio, en la que, presuntamente, se hacían constar “materias fuera del orden del día y manifestaciones no realizadas” y en otra, por “suponer partícipe en ella a quien no acudió”.

Sobre ello, la primera sentencia de sobreseimiento apuntaba que “la falsedad es inocua y no altera la verdad en el tráfico jurídico, amén de que la supuesta maniobra falsaria no pasa del estrecho margen del libro de actas, sin que ninguna certificación de la misma haya circulado ad extra, y sin, por lo demás, saberse dónde reside el concreto perjuicio para la denunciante o terceros”.