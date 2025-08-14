Córdoba presenta 62 solicitudes para las ayudas andaluzas de patrimonio turístico-cultural

Córdoba ha registrado un total de 62 solicitudes —45 de municipios y 17 de entidades— para optar a las subvenciones destinadas a impulsar la sostenibilidad turística mediante la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía. La convocatoria, dotada con diez millones de euros, ha recibido casi 500 peticiones en toda la comunidad autónoma.

En esta edición, Granada (85 solicitudes) y Jaén (77) son las provincias con mayor participación. Las ayudas se dividen en dos líneas: la primera, con siete millones de euros, para municipios del interior con menos de 100.000 habitantes; y la segunda, con tres millones, para asociaciones, fundaciones y entidades religiosas.

En la primera línea, se han registrado 44 solicitudes en Almería, 22 en Cádiz, 45 en Córdoba, 72 en Granada, 49 en Huelva, 73 en Jaén, 39 en Málaga y 58 en Sevilla, sumando un total de 402. La segunda línea, dirigida a entidades, ha recibido dos solicitudes en Almería, siete en Cádiz, 17 en Córdoba, 13 en Granada, seis en Huelva, cuatro en Jaén, cuatro en Málaga y 17 en Sevilla, para un total de 70.

Subvenciones

El porcentaje máximo de subvención será del 100% del proyecto, con un límite de 100.000 euros. Estas ayudas buscan fomentar la creación de productos turísticos culturales y patrimoniales, así como la valorización de los recursos existentes, favoreciendo el conocimiento de la cultura andaluza entre los visitantes. El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto durante un mes.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado que la alta participación refleja “el compromiso del ecosistema turístico con un modelo sostenible que respeta la identidad de cada territorio y mejora la calidad de vida de sus habitantes, generando oportunidades de futuro”.