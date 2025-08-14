El Consistorio de Priego lleva a cabo mejoras en la residencia de mayores Geiss'96 por 72.000 euros

El Ayuntamiento de Priego ha llevado a cabo una serie de mejoras con las que se culmina un plan de mejoras en las instalaciones de la residencia de mayores Geiss'96, de la que es accionista mayoritario.

Según se indica en una nota de prensa, la inversión ha ascendido a 71.924,15 euros, financiados íntegramente con fondos propios, y con ella se ha llevado a cabo la sustitución de todas las puertas de paso con protección contra incendios, la renovación de cuatro camas “cota cero” y sillones geriátricos, el entoldado de la zona de paseo, la adquisición de una lavadora industrial, mejora de la videovigilancia, y la compra de diversos enseres que facilitan el día a día del centro.

En dicho comunicado, el presidente de la empresa Geiss'96 y alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia, ha subrayado en relación a dicha actuación que “atrás quedaron los años en los que Geiss'96 acumulaba pérdidas y todo un proyecto de casi tres décadas estuvo a punto de venirse abajo”, añadiendo que actualmente “podemos decir con orgullo que, gracias al trabajo conjunto y a una gestión responsable, no solo hemos recuperado la estabilidad económica, sino que invertimos en seguir ofreciendo el mejor servicio y entorno posible para nuestros mayores. Gozando de una gran valoración por parte de los residentes y sus familiares”.

En este sentido, Valdivia ha señalado que este buen momento “ratifica que la decisión iniciada por el equipo de gobierno encabezado por María Luisa en 2017, de crear una nueva empresa pública para la gestión de la Ayuda a Domicilio y la Ley de la Dependencia, fue acertada, contando hoy con dos empresas saneadas y garantizando los puestos de trabajo de más de 200 familias”. Valdivia ha calificado como un “apartado clave” para la estabilidad económica del centro “la actual agilidad en la cobertura de plazas libres por parte de la Junta de Andalucía, que hace que la ocupación sea cercana al 100% durante todo el año”.

Modelo de gestión

En este sentido, la citada nota de prensa recoge que desde el Consistorio se está trabajando en el modelo de gestión de la sociedad con el fin de que se pueda continuar con esta residencia, manteniendo su identidad y su proximidad a los vecinos de Priego. Existe ya un acuerdo, del cual se ha dado traslado al Consejo y la Junta General, con cuatro de los seis socios privados para el traspaso de las participaciones sociales en favor del Ayuntamiento.

Actuaciones con las que la residencia Geiss'96 “reafirma su compromiso de ser un referente en la atención y cuidado de las personas mayores, apostando por instalaciones seguras, modernas y adaptadas a sus necesidades, siendo un centro que se ha consolidado como referente de buena atención, profesionalidad y cercanía en el cuidado de las personas mayores, y que sigue siendo un orgullo para toda la localidad”.

En la actualidad, la residencia ubicada en la Plaza San Juan Pablo II cuenta con 68 residentes (100% de ocupación), así como con un equipo humano formado por un total de 46 personas entre auxiliares de enfermería, enfermeras, personal de cocina y limpieza, médico, equipo técnico y personal de mantenimiento. Un equipo de profesionales de excelencia que trabaja día a día para ofrecer la mejor atención y cuidado a nuestros residentes llegando a crear un ambiente acogedor, donde residentes y familiares se sienten atendidos, seguros y cuidados.