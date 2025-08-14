Fiestas locales
Comienza la Feria de Puente Genil con la inauguración del encendido
La celebración se prolongará hasta el 19 de agosto
La Feria Real de Puente Genil ha comenzado este jueves con la inauguración del alumbrado y el Festival de Cante, y se prolongará hasta el 19 de agosto. El alacalde, Sergio Velasco, y Fosforito, junto a un miembro de la familia Ximénez han dado a la llave y el encendido de 744.000 puntos de luces led de bajo consumo, los cuales estarán repartidos entre la portada, los arcos y las guirnaldas, así como en otros motivos luminosos como letreros o las casetas. Hay un total de 65 arcos y más de 2.600 guirnaldas de luz.
