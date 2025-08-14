Comienza la Feria de Puente Genil con la inauguración del encendido

La Feria Real de Puente Genil ha comenzado este jueves con la inauguración del alumbrado y el Festival de Cante, y se prolongará hasta el 19 de agosto. El alacalde, Sergio Velasco, y Fosforito, junto a un miembro de la familia Ximénez han dado a la llave y el encendido de 744.000 puntos de luces led de bajo consumo, los cuales estarán repartidos entre la portada, los arcos y las guirnaldas, así como en otros motivos luminosos como letreros o las casetas. Hay un total de 65 arcos y más de 2.600 guirnaldas de luz.