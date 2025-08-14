Almedinilla revive con intensidad su pasado íbero y romano en las jornadas Festum

El pasacalles temático Justicia para Lucrecia, en el que tomaron parte los integrantes del grupo de teatro corporal Somnus y los alumnos del Campamento de Artes Escénicas Caicena, ha abierto este jueves el grueso de la programación de las jornadas Festum, que alcanzan este año su 18ª edición y con las que Almedinilla rememora su pasado íbero y romano, con una intensa y variada programación que se desarrollará hasta el próximo domingo, 17 de agosto, en distintos enclaves del municipio.