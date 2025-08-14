18ª edición
Almedinilla revive con intensidad su pasado íbero y romano en las jornadas Festum
El pasacalles temático Justicia para Lucrecia abre la celebración, que se extenderá hasta el domingo
El pasacalles temático Justicia para Lucrecia, en el que tomaron parte los integrantes del grupo de teatro corporal Somnus y los alumnos del Campamento de Artes Escénicas Caicena, ha abierto este jueves el grueso de la programación de las jornadas Festum, que alcanzan este año su 18ª edición y con las que Almedinilla rememora su pasado íbero y romano, con una intensa y variada programación que se desarrollará hasta el próximo domingo, 17 de agosto, en distintos enclaves del municipio.
