18ª edición

Almedinilla revive con intensidad su pasado íbero y romano en las jornadas Festum

El pasacalles temático Justicia para Lucrecia abre la celebración, que se extenderá hasta el domingo

Pasacalles 'Justicia para Lucrecia' que da inicio a Festum en Almedinilla. / R. Cobo

Rafael Cobo

El pasacalles temático Justicia para Lucrecia, en el que tomaron parte los integrantes del grupo de teatro corporal Somnus y los alumnos del Campamento de Artes Escénicas Caicena, ha abierto este jueves el grueso de la programación de las jornadas Festum, que alcanzan este año su 18ª edición y con las que Almedinilla rememora su pasado íbero y romano, con una intensa y variada programación que se desarrollará hasta el próximo domingo, 17 de agosto, en distintos enclaves del municipio.

